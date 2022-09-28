Глава МИД Латвии призвал сограждан как можно быстрее покинуть Россию Фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал граждан страны воздержаться от поездок в Россию, а тех, кто уже на территории РФ, – немедленно покинуть ее.

«Ввиду обострения международной ситуации повторяем настойчивый призыв: мы призываем граждан Латвии не посещать Россию, а тех, кто в настоящее время находится в России, – покинуть страну как можно скорее», – говорится в сообщении главы латвийского МИД в Twitter.

Тем временем с аналогичным призывом выступило Министерство иностранных дел Румынии. На сайте ведомства сказано, что «в связи с последними событиями в Российской Федерации, в том числе объявлением о частичной мобилизации, гражданам Румынии рекомендуется избегать необязательных поездок в РФ, а тем, кто временно находится в этой стране, покинуть ее территорию в кратчайшие сроки».

Как писал сайт KP.RU, в среду посольство США призвало сограждан немедленно покинуть Россию. Американцам следует принять самостоятельные меры, так как посольство имеет ограниченные возможности, отметили в диппредставительтве.