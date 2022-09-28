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Политика28 сентября 2022 17:02

Глава МИД Латвии призвал сограждан как можно быстрее покинуть Россию

С аналогичным призывом выступило Министерство иностранных дел Румынии
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава МИД Латвии призвал сограждан как можно быстрее покинуть Россию

Глава МИД Латвии призвал сограждан как можно быстрее покинуть Россию

Фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал граждан страны воздержаться от поездок в Россию, а тех, кто уже на территории РФ, – немедленно покинуть ее.

«Ввиду обострения международной ситуации повторяем настойчивый призыв: мы призываем граждан Латвии не посещать Россию, а тех, кто в настоящее время находится в России, – покинуть страну как можно скорее», – говорится в сообщении главы латвийского МИД в Twitter.

Тем временем с аналогичным призывом выступило Министерство иностранных дел Румынии. На сайте ведомства сказано, что «в связи с последними событиями в Российской Федерации, в том числе объявлением о частичной мобилизации, гражданам Румынии рекомендуется избегать необязательных поездок в РФ, а тем, кто временно находится в этой стране, покинуть ее территорию в кратчайшие сроки».

Как писал сайт KP.RU, в среду посольство США призвало сограждан немедленно покинуть Россию. Американцам следует принять самостоятельные меры, так как посольство имеет ограниченные возможности, отметили в диппредставительтве.