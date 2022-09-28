Дерматолог Файнштейн назвала основные причины сухости кожи в осенне-зимний период Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дерматолог и медицинский директор компании "Фармтек" Алла Файнштейн рассказала россиянам об основных причинах возникновения проблем с кожей в осенне-зимний период.

В холодное время года чаще всего у людей возникает сухость кожи, ощущение стянутости и легкие покраснения, причем не только лица и рук, но и всего тела. По словам эксперта, среди причин - природные факторы, а именно снижение температуры, ветер и сырость. Об этом пишет Газета.Ru.

Среди других причин Файнштейн отметила увлечение горячим душем или ваннами после промерзания на улице. Кроме отрицательного влияния высоких температур, на кожу влияет и жесткая водопроводная вода, которая тоже дополнительно сушит кожу.

- Чтобы избежать этих проблем, мойтесь горячей водой - не выше 37°С, замените мыло и обычный гель для душа на средства, восстанавливающие липидный состав кожи, - советует врач.

Ранее телеканал "360" сообщал, что зимой от холода и ветра кожа рук может сохнуть и трескаться, а через трещины в кожу могут попадать бактерии и инфекции. Именно поэтому коже рук требуется правильный уход, напомнила врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Тем временем, ОТР писал, что холод, стресс не только влияют на состояние кожи, но и приводит к снижению иммунитета, а значит, к частым болезням. Как объяснила врач-педиатр высшей категории АО "Медицина" Марьям Сайфулина, осенью все реже удается побывать на солнце, а значит, снижается выработка витамина D в организме.