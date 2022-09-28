В России впервые с начала июля 2022 года зафиксирована инфляция Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Индекс потребительских цен в России с 20 по 26 сентября 2022 года составил 100,08%, с начала сентября - 99,93%, с начала текущего года - 110,32%, сообщили в Росстате. Таким образом, впервые с начала июля в стране зафиксирована инфляция.

К сравнению, в сентябре 2021 года значение индекса составляло 100,60%, с начала года - 105,32% соответственно.

Ранее сайт KP.RU сообщал о дефляции в России в августе 2022 года. Тогда отмечалось, что цены в России снижались уже второй месяц подряд. По итогам июля товары и услуги в стране подешевели на 0,39%.

Также ранее стало известно, что инфляция в странах еврозоны достигла рекордных 8,9% в июле 2022 года. Цены на энергоносители выросли на 39,7% за год.

При этом Всемирный банк ожидал пика мировой инфляции в середине 2022 года. В организации заявили о высоком риске стагфляции, подобной ситуации в 1970-х годах.