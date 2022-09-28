Красный Лиман остается под контролем союзных сил, заявили в ДНР Фото: Александр КОЦ

Город Красный Лиман в Донецкой народной республики, а также основные трассы до сих остаются под контролем союзных сил, заявила Народная милиция (НМ) ДНР.

«Защитники города из числа НМ ЛНР и ДНР, а также ВС РФ полностью контролируют ситуацию на всех направлениях атак бандформирований Киева. Стратегические трассы также под контролем, несмотря на попытки нацистов отрезать Красный Лиман от снабжения», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 28 сентября, Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ уничтожили более 70 украинских военнослужащих при попытке наступления ВСУ на Краснолиманском направлении.

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что союзным силам удалось остановить наступление украинских боевиков у населенного пункта Красный Лиман в ДНР.