Экономист Гривач предрек рост цены на газ в ЕС из-за утечки на "Северных потоках" Фото: REUTERS

Цена на газ в Европе останется на экстремально высоком уровне, а из-за выхода "Северных потоков" из строя ситуация, вероятнее всего, приведет к еще большему росту стоимости топлива. Об этом заявил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

Он также добавил, что инцидент на "СП" затрудняет возвращение на рынок объемов российского газа. Об этом пишет Lenta.ru.

- Следовательно, это будет дополнительно дестабилизировать рынок во время отопительного сезона. Это будет придавать ценам дополнительный импульс вверх в ближайшие месяцы, - отметил эксперт.

Тем временем, в Швеции уже началось расследование утечек газа с "Северных потоков", оно поручено службе безопасности страны. Как пишет RT, ведомство не исключает причастности иностранных государств к авариям на газопроводах.

По данным Датского энергетического агентства, более половины газа, который был в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" утекла в Балтийское море. Полное опустошение трубопроводов может произойти до конца недели, сообщают "Известия".