Кириенко считает, что НАТО использует Украину в качестве плацдарма для войны с Россией

Сергей Кириенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НАТО воюет против России, используя Украину как плацдарм, заявил первый замруководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко.

"Мы прекрасно понимаем, что на территории Донбасса и Украины... против нас воюют все государства НАТО, используя граждан Украины и территорию Украины как плацдарм для этой войны", - заявил Кириенко сегодня, 28 сентября, в Москве на торжественном вечере в честь Дня работника атомной промышленности РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 сентября 2022 года можно прочитать здесь.