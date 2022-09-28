Психиатр перечислил признаки, которые укажут, что подросток начал употреблять наркотики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Часто так бывает, что о пагубной привычке у ребенка, родители узнают последними. Оказавшись в дурной компании, подростки могут начать курить, пробуют алкоголь или даже наркотики. Детский врач-психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Владимир Скавыш перечислил признаки, по которым можно понять, что пора бить тревогу.

Самим ранним признаком употребления подростком наркотиков может стать изменение запаха, который от него исходит. Человек начинает пахнуть чем-то необычным. Порой, пытаясь скрыть этот запах, они идут на хитрость и начинают активно пользоваться парфюмерией или есть лук, чеснок.

- Это помогает перебить дурной запах травки. А если родители пытаются обнять ребенка, то он противится, ведь все знают, что будет скандал и боятся быть пойманными, - говорит эксперт «Газете.Ru».

Обычно подростки из данной категории становятся замкнутыми, отгораживаются от родителей и такую эмоциональную перемену сложно не заметить.

В таком случае нужно понять, с кем общается ребенок. Если круг его друзей резко поменялся, то стоит задуматься. А вот проводить самостоятельные расследования, заставлять его сдавать анализы на наркотики, не нужно. Это только усугубит проблему и разорвет всю связь между родителями и ребенком.

- Вместо этого лучше обратиться к врачу или к психологу, так как именно специалист способен тактично вывести подростка на откровенный разговор и вовремя оказать помощь, - заключил эксперт.

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