Политолог Калачев допустил снятие ЕС запрета на экспорт российских удобрений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз (ЕС) может прибегнуть к снятию запрета на экспорт российских удобрений, это возможно и вполне предсказуемо, считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев.

По его мнению, это допустимо, поскольку ЕС сейчас сильно озабочен темой продовольственной безопасности, а именно темой возможного кризиса на рынке продовольствия и возможного голода в ряде слаборазвитых странах. Об этом пишет Lenta.ru.

- Европа всегда несла солидарную ответственность за ситуацию в тех же африканских странах, которые получают гумпомощь, и, в принципе, тема удобрений уже поднималась не один раз ... от урожайности зависит решение продовольственных проблем, а от решения продовольственных проблем зависит здоровье и жизни людей, - считает Калачев.

Ранее "Известия" писали, что Вашингтон в последнее время вводил новые санкции против Москвы в среднем каждые шесть недель и в дальнейшем намерен сохранить эти темпы. Об этом заявил координатор американской санкционной политики Госдепартамента США Джеймс О-Брайен. Он также отметил, что в дальнейшем давление будет только нарастать до тех пор, пока Россия не изменит свою позицию по Украине.