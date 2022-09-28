Власти Запорожья сообщили, что референдум в подконтрольной Украине части региона пройдет после ее освобождения Фото: Олег УКЛАДОВ

Референдум в подконтрольной Украине части Запорожья планируется провести после ее освобождения, сообщил председатель движения “Мы вместе с Россией” и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

“После освобождения областного центра Запорожья там тоже будет проведен референдум по определению его судьбы”, - цитирует РИА Новости заявление Рогова в эфире РБК.

Также Рогов уточнил, что на данный момент освобождено 73% территории региона.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 сентября 2022 года можно прочитать здесь.