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Общество28 сентября 2022 18:01

Сексолог дал советы россиянам, как наладить интимную жизнь

Врач напомнил, что людям важно выделять время друг для друга
София ГОНЧАРОВА
Сексолог дал советы россиянам, как наладить интимную жизнь

Сексолог дал советы россиянам, как наладить интимную жизнь

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Супружеское счастье зависит от многих факторов, одним из которых является гармония в сексуальных отношениях. Однако иногда некачественный секс грозит разладом пары.

Как рассказал сексолог Евгений Кульгавчук причин для ухудшения половой жизни партнеров много: от гормонов до поведенческих скриптов из родительских семей. Об этом сообщает "Пятый канал".

- Это нарушение диапазона приемлемости, когда один партнер настаивает на реализации того, что второй находит для себя неприемлемым. Или синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи, способствующий "проверкам" себя на стороне, - объяснил врач.

При этом сексолог обратил внимание, что усугубить ситуацию в интимной жизни может отсутствие оргазма у женщины, а также принесенные в семью заболевания, передающиеся половым путем.

Избежать дисгармонии в сексе помогут прежде всего отношения людей друг к другу, ведь за отношениями нужно ухаживать.

- Важно выделять время друг для друга, формировать привычки проявления внимания и заботы друг о друге. Уметь проработать возможный негативный опыт, полученный в родительской семье, - пояснил Кульгавчук.

Однако если это не помогает и в семье возникли серьезные проблемы с интимом, то в таком случае лучшим вариантом спасти и секс будет обратиться за помощью к врачу-сексологу.