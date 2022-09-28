Сексолог дал советы россиянам, как наладить интимную жизнь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Супружеское счастье зависит от многих факторов, одним из которых является гармония в сексуальных отношениях. Однако иногда некачественный секс грозит разладом пары.

Как рассказал сексолог Евгений Кульгавчук причин для ухудшения половой жизни партнеров много: от гормонов до поведенческих скриптов из родительских семей. Об этом сообщает "Пятый канал".

- Это нарушение диапазона приемлемости, когда один партнер настаивает на реализации того, что второй находит для себя неприемлемым. Или синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи, способствующий "проверкам" себя на стороне, - объяснил врач.

При этом сексолог обратил внимание, что усугубить ситуацию в интимной жизни может отсутствие оргазма у женщины, а также принесенные в семью заболевания, передающиеся половым путем.

Избежать дисгармонии в сексе помогут прежде всего отношения людей друг к другу, ведь за отношениями нужно ухаживать.

- Важно выделять время друг для друга, формировать привычки проявления внимания и заботы друг о друге. Уметь проработать возможный негативный опыт, полученный в родительской семье, - пояснил Кульгавчук.

Однако если это не помогает и в семье возникли серьезные проблемы с интимом, то в таком случае лучшим вариантом спасти и секс будет обратиться за помощью к врачу-сексологу.