Маткапитал на второго ребенка в России увеличат до 780 тысяч рублей в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Маткапитал в 2023 году будет проиндексирован и составит на первого ребенка почти 590 тысяч рублей, а на второго - около 780 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда России.

"В 2023 году маткапитал будет проиндексирован по уровню фактической инфляции. Индексация произойдет с 1 февраля. Соответствующее увеличение размера маткапитала заложено в бюджете Социального фонда России",- уточняется в сообщении.

С учетом заложенной в бюджете индексации сумма маткапитала составит на первого ребенка 589,5 тысяч рублей (на 65 тысяч больше, чем в 2022 году), а на второго – 779 тысяч рублей (на 85,9 тысяч больше, чем в этом году), добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что беженцам с Украины, получившим российское гражданство, выдадут маткапитал.

Напомним, материнский капитал с 1 января 2007 года стал доступен для родителей двух и более детей. С 1 января 2020 года маткапитал положен и за первенца.