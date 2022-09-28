Директор ФНЭБ Симонов назвал инциденты на "Северных потоках" рукотворной историей Фото: REUTERS

Инциденты, которые накануне произошли на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", являются абсолютно рукотворной историей. Об этом заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

- То есть там никакого землетрясения не было, аварий не было. Тем более на трёх нитках. То есть в этом плане мы точно знаем, что речь идёт о взрыве ... речь идёт фактически о теракте, - рассказал он в беседе с изданием Life.ru.

Симонов также обратил внимание, что газопровод был подорван в территориальных водах двух стран - подобного в истории Европы не было никогда, даже во временя холодной войны. Он также подчеркнул, что Швеция и Дания признают это, но просто боятся назвать ЧП терактом.

- В Европе сейчас самой главной версией будет, что Россия сама себя выпорола. Взяла и сама взорвала газопровод, версия абсурдная, естественно, - отметил эксперт.

Ранее сайт "Москва 24" сообщал, что ФСБ России завела уголовное дело об акте международного терроризма после взрывов на трубопроводах "Северных потоках". В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.