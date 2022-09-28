Глава делегации в Вене Гаврилов заявил, что Россия предостерегла США и Британию от опрометчивых шагов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия предостерегает Соединенные Штаты и Британию от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Самым внимательным образом следим за попытками Соединенных Штатов мобилизовать своих сателлитов на еще более ожесточенное противостояние с Россией. Модернизируя свой ядерный потенциал, Вашингтон поощряет к безответственной эскалации ядерной риторики и союзников в Британии, которые открыто заявляют о безусловной готовности при необходимости нажать на "красную кнопку". - заявил Гаврилов, текст выступления которого в ходе заседания форума ОБСЕ опубликован на сайте МИД РФ.

Гаврилов также отметил, что поддержка Украины в боевых действиях приравнивается к фактическому участию в конфликте.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 сентября 2022 года можно прочитать здесь.