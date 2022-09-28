Политолог Ярошенко заявил, что Европа превратилась в заложника для США Фото: REUTERS

Глава Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко заявил, что европейски страны полностью потеряли личную политическую независимость, став тем самым заложниками Америки.

- К сожалению для жителей Европы, она стала заложником своих заокеанских покровителей. США ее руками ведут против России гибридную войну, в том числе санкционную, - рассказал эксперт в беседе с телеканалом "360".

Политолог также добавил, что в итоге введенные санкции против российской стороны ослабят европейские государства, что укладывается в долгосрочную стратегию США.

- Штаты хотят ослабить три центра влияния: Россию, Китай и Европу. Континентальная Европа сильной и независимой им не нужна. Но европейцы сами виноваты, что утратили внешнеполитический суверенитет, - рассказал эксперт, добавив, что "континент стал тоже разменной монетой, как Украина, только другим достоинством".

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT рассказал, что в настоящее время происходит "сознательное банкротство Европы руками США". Он считает, что "европейцы будут вынуждены десятилетиями работать на американскую экономику, расплачиваясь за это кредитами, ресурсами и политическим суверенитетом".

Накануне "Пятый канал" сообщал, что с резкой критикой стран Запада выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он заявил, что ЕС и США готовы совершить самоубийство, лишь бы насолить России.