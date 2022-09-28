В США кризис на Украине назвали очередной провалившейся авантюрой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политики в США часто совершают ошибки, которые приводят к разрушительным внешнеполитическим провалам, среди которых и украинский кризис, написал в публикации для The American Conservative старший научный сотрудник в области обороны и внешней политики Института Каттона, публицист Тед Карпентер.

"Дядя Сэм оставляет за собой по всему миру следы разрухи и кровавых трагедий, главным образом, на Балканах, в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и Йемене. Последним примером стало решение администрации американского лидера превратить Украину в пешку в соперничестве с РФ", - отметил автор.

Также Карпентер добавил, что только малая часть заокеанских "авантюр" Соединенных Штатов шли по плану, при этом в СМИ предпочитают не освещать эти внешнеполитические катастрофы.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 сентября 2022 года можно прочитать здесь.