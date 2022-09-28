Белый дом заявил, что Байден обещал не уничтожить "Северный поток", а не допустить его ввода в работу

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден обещал не допустить ввода в строй трубопровода "Северный поток — 2", а не уничтожить его, заявила сегодня, 28 сентября, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент сказал, что "Северный поток — 2" не введут в строй, и мы будем работать над этим вместе с Германией. И он был прав, поскольку Германия в феврале заморозила его. Вот о чем говорил глава государства", - пояснила Жан-Пьер в ходе брифинга.

Так она ответила на просьбу журналистов прокомментировать высказывания официальных лиц России, которые цитировали "угрозы Байдена покончить с "Северным потоком".

Ранее Байден заявил, что США не дадут запустить “Северный поток — 2” в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Также ранее сенатор Круз призвал Байдена ввести санкции против “Северного потока — 2”. По словам республиканца, президент США должен прислушаться к мнению американских законодателей и властей Украины.