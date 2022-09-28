Самолет с главами ДНР, Херсонской и Запорожской областей приземлился в Москве Фото: Telegram-канал Кирилла Стремоусова

Самолет с руководителями ДНР, Херсонской и Запорожской областей совершил посадку в Москве, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Исторический самолет с руководителями освобожденных территорий приземлился в Москве. Это конечно уже история, но со счастливым концом. Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики собрались в Москве для принятия исторического решения. Совсем скоро мы станем новыми субъектами Российской Федерации", - написал он в своем Telegram-канале

Стремоусов обещал рассказать об этом "совсем скоро, но это уже будет совсем другая страна и совсем другая история".

Напомним, жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение в состав России. В ДНР такой шаг поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. Ожидается, что главы областей сделают официальное обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой о принятии регионов в состав РФ.

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