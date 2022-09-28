Евросоюз задумался о запрете ввоза из России мыла и туалетной бумаги Фото: Shutterstock

Газета Politico рассказала о планах Евросоюза запретить ввоз туалетной бумаги и косметики из России в рамках нового пакета санкций. Также запрет могут ввести на средства для бритья, дезодоранты и мыло.

Как пишет издание, под санкции может попасть ввоз компонентов полупроводников, микросхем, самолётов и некоторых элементов, используемых в ювелирной промышленности.

В статье утверждается, что также рестрикции направлены на то, чтобы воздействовать на российскую сталелитейную промышленность.

Кроме того, могут быть введены персональные санкции в отношении общественного деятеля, политолога Александра Дугина, лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, а также главы концерна «Калашников» Алана Лушникова.

Ранее в соцсетях появился ролик, на котором еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер учит европейцев правильно мыться в душе. Согласно ее идее, водным процедурам нужно посвящать как можно меньше времени, дабы Европа не тратила много газа на нагрев воды. А для того, чтобы гигиеническая процедура удалась на славу, по задумке Вестагер, нужно еще и произносить слова «Получи, Путин!». По ее словам, делать это нужно каждый раз, выключая воду.

До этого британские СМИ начали рекламировать многоразовую туалетную бумагу, потому что одноразовая стала слишком дорогой. Речь, судя по всему о тканевых рулонах. В этом случае рекомендации тут еще лучше – надо лишь пару раз в неделю стирать такой рулон в стиральной машинке. Англичане поначалу пришли в ужас, но стерпится – слюбится.