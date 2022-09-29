Вертолет США 9 часов кружил в районе «Северного потока» в ночь аварии Фото: REUTERS

Вертолет ВВС США был замечен в районе места пролегания газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в ночь накануне аварии, следует из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Сервис Flightradar зафиксировал вертолет ВВС США в 250 км от места аварии на «Северном потоке» Фото: скриншот

Многоцелевой Sikorsky MH-60R Strike Hawk на протяжении девяти Вчасов кружил над акваторией Балтийского моря примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм, недалеко от которого были зафиксированы утечки газа.

Известно, что воздушное судно оборудовано для выполнения ряда задач, в том числе борьбы с надводными и подводными целями.

Напомним, польский депутат Европарламента Радек Сикорский в социальных сетях выразил благодарность США за аварию на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова спросила, является ли официальным заявлением о теракте пост в социальных сетях от экс-министра иностранных дел Польши.

В феврале 2022 года президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Соединенные Штаты не допустят запуска газопровода «Северный поток — 2».

Вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2».

Тем временем немецкие СМИ сообщили, что падение давления газа в газопроводе «Северный поток – 2» и обеих нитках «Северного потока», предположительно, связано с диверсией.

В Швеции в то же время сообщили о подводных взрывах в районе утечек газа на «Северных потоках».