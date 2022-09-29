Эрдоган заявил, что ядерная война станет катастрофой и призвал решать проблемы дипломатией Фото: REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ядерная война станет катастрофой, дипломатия является самым правильным шагом. Об этом пишет РИА Новости.

"Цена перехода к ядерной войне катастрофична. Мы должны даже не думать об этом, не говоря уже о том, чтобы высказываться. Решение этого вопроса дипломатическим путем было бы самым правильным шагом", - сказал турецкий лидер журналистам.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что США нанесут "сокрушительный удар" по российским военным в случае, если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.