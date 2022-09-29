Совфед рассмотрит законы о мерах поддержки мобилизованных 4 октября 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сенаторы Совета Федерации России на заседании 4 октября 2022 года рассмотрят законы о предоставлении кредитных каникул и трудовых гарантиях для граждан, подпадающих под частичную мобилизацию.

Закон о предоставлении кредитных каникул

27 сентября 2022 года в Государственной думе приняли законопроект о предоставлении кредитных каникул для мобилизованных граждан.Законопроект предоставляет гражданам-заемщикам право приостановить полностью выплаты на время службы, либо уменьшить сумму ежемесячного платежа в течение льготного периода.

Отсрочку по платежам - потребительским и ипотечным кредитам и займам, - получат граждане, призванные на частичную мобилизацию и по контракту, а также находящиеся у них на иждивении лица. Речь идет о членах семьи, в том числе признанных инвалидами I или II группы, и лицах, находящимся под попечительством военнослужащего.

Закон о трудовых гарантиях для граждан, подпадающих под частичную мобилизацию

Государственная дума России в ходе заседания во вторник, 27 сентября, приняла во втором и в третьем, итоговом чтении поправки к Трудовому кодексу о сохранении рабочих мест за мобилизованными россиянами.

В соответствии с законом, в случае призыва сотрудника на военную службу по мобилизации или заключения им контракта о прохождении военной службы, действие трудового договора, заключенного между сотрудником и компанией, приостанавливается на время прохождения работником военной службы.

Во время приостановления действия трудового договора за сотрудником будет сохранено место работы (должность), уточняется в принятых поправках.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов дано поручение обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, установленные министром обороны.

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