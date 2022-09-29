Два пассажирских самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в Лондоне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два пассажирских самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в лондонском аэропорту Хитроу. Об этом сообщила газета Evening Standard со ссылкой на представителя аэропорта.

«Экстренные службы находятся на месте инцидента с участием двух самолётов на аэродроме», — приводит издание слова представителя аэропорта.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. По предварительным данным, крылья самолётов столкнулись во время руления.

Ранее сообщалось, что на взлетно-посадочной полосе токийского аэропорта столкнулись два самолета. Один из участников происшествия крылатый грузовик Boeing 767 японской компании Air Japan, второй – самолет McDonnell Douglas MD-11 международной почтовой службы FedEx. Экипажи не заметили друг друга и воздушные корабли зацепились хвостами. Повреждения у самолетов были серьезные: у одного испорчено хвостовое оперение, а у другого двигатель.