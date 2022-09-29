Гигантский баннер с благодарностью Владимиру Путину появился возле парламента Сербии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Активисты выставили перед парламентом Сербии баннер со словами признательности в адрес президента России Владимира Путина. Таким образом они выразили благодарность за подарок от Русской православной церкви и нескольких семей. Активисты уверены, что российский лидер "очень помог", чтобы этот царский колокол прибыл в монастырь Святого Луки. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

На полотнище длиной несколько метров помещены фотографии российского лидера, изображения колокола, медведя и волка, а также надпись: "Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину на столетие работы службы безопасности с любовью и от всей души от сербского народа".

Как писал сайт KP.RU, из-за событий на Украине европейские страны одна за другой вводят против России санкции, участились случаи физической агрессии против россиян или их имущества. Но так происходит далеко не везде. В Сербии, наоборот, обычные люди выходят на импровизированные акции в поддержку братского народа. Их отличительным знаком стали портреты Владимира Путина. Внимание соцсетей привлекло видео, где огромное фото российского президента вывешено в кабинке на колесе обозрения.

Наконец, сотни болельщиков популярного футбольного клуба «Црвена Звезда» на последнем матче в Белграде единодушно скандировали: «Русские и сербы — братья навсегда».