В американской школе произошла стрельба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До пяти человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в среду днем в американском Окленде (штат Калифорния), сообщает местное телевидение.

Согласно его информации, при стрельбе пострадали "от трех до пяти человек", все они доставлены в близлежащие медучреждения. Во время происшествия школа была блокирована, сейчас же из учебного заведения проводится эвакуация учащихся.

Полиция полагает, что стрельбу могли устроить три человека.

Ранее американские СМИ раскрыли подробности жестокого преступления – расстрела в начальной школе в городе Ювалди (штат Техас), в результате которого погиб 21 человек: 19 детей и двое учителей. В больнице с ранениями оказались еще 13 детей, двое силовиков, принимавших участие в ликвидации стрелка, и бабушка устроившего бойню молодого человека. 18-летний Сальвадор Рамос был проблемным подростком – над ним нередко издевались из-за дефекта речи. Однако послужило ли именно это причиной страшного злодеяния – предстоит установить правоохранителям.

Кстати, стрельба в США- явление частое. Сейчас страна является мировым лидером по стрельбе в школах, подобных случаев там набирается по несколько десятков в год.