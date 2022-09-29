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Политика29 сентября 2022 0:30

Власти Херсонской области заявили, что Украина перестала существовать как проект США

Херсонскую область вернули в нормальное состояние, отметил Стремоусов
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Власти Херсонской области заявили, что Украина перестала существовать как проект США

Власти Херсонской области заявили, что Украина перестала существовать как проект США

Фото: REUTERS

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина перестала существовать как американский проект, в который вкладывали деньги.

"Херсонская область уже в считанные десятки часов станет субъектом РФ... Украина уже перестала существовать как американский проект, в который вкладывали космическое количество денег... Украина превратилась в криптоколонию, которую использовали... Украина и все, кто ее создавал, я думаю, в ближайшее время развалятся, потому что мир сегодня встает с колен рабства", - сказал он в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

Ранее представители военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей заявили, что Украина как государство больше не существует, украинский народ оказался заложником у неонацистов. По их словам, украинский народ сегодня выступает заложником Зеленских и тех, кто предал государственность и фактически уничтожил страну.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.