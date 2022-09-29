Власти Херсонской области заявили, что Украина перестала существовать как проект США Фото: REUTERS

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина перестала существовать как американский проект, в который вкладывали деньги.

"Херсонская область уже в считанные десятки часов станет субъектом РФ... Украина уже перестала существовать как американский проект, в который вкладывали космическое количество денег... Украина превратилась в криптоколонию, которую использовали... Украина и все, кто ее создавал, я думаю, в ближайшее время развалятся, потому что мир сегодня встает с колен рабства", - сказал он в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

Ранее представители военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей заявили, что Украина как государство больше не существует, украинский народ оказался заложником у неонацистов. По их словам, украинский народ сегодня выступает заложником Зеленских и тех, кто предал государственность и фактически уничтожил страну.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.