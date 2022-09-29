Власти Израиля готовы выделить $25,5 млн для новых репатриантов из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израиль готовит экстренную программу помощи для новых репатриантов из России, на которую планируется выделить $25,5 млн, пишет The Jerusalem Post.

Согласно новой программе, кандидатам на репатриацию сразу по прибытии в страну дадут все права, которыми пользуются иммигранты в Израиле. Это включает в себя доступ к корзине абсорбции (адресная денежная помощь для обустройства в первое время после приезда). Переселенцам помогут найти жилье, интегрироваться на рынке труда, окажут поддержку в области здравоохранения и образования.

«Государство Израиль — безопасный и защищенный дом для всех евреев мира, в том числе для евреев России», — указала министр репатриации и интеграции Пнина Тамано-Шата.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло объявил положение чрезвычайной готовности в регионе в связи с тем, что на границе России и Грузии в “Верхнем Ларсе” участились случае пересечения границы в десятки раз после объявления частичной мобилизации. За минувшие двое суток через пограничный контроль прошло более 20 тысяч россиян на территорию Грузии.

С 28 сентября в республике ввели режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автотранспорта в республику. В сообщении говорится, что это не коснется местных жителей и тех, кто приехал в Осетию на отдых. Последнее потребуется подтвердить документами.

При этом спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил изымать машины сбежавших от мобилизации россиян, которые оставили свои транспортные средства у дороги на “Верхнем Ларсе”.