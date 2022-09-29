Аналитик объяснил, почему россияне избавляются от иностранной валюты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что россияне стараются "сбыть" валюты "недружественных стран" из-за их токсичности.

В беседе с "Праймом" специалист напомнил, что страны Запада объявили о планах расширить антироссийские санкции на фоне референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Возникли опасения, что под ограничения попадет НКЦ, что сделает биржевую торговлю долларами и евро невозможной, а также повысит риски заморозки инвалюты на брокерских счетах россиян.

По словам Васильева, граждане и компании в такой ситуации решили переходить на рубли и валюты "дружественных стран".

Как ни крути, а трон главной мировой валюты под долларом зашатался. И на это есть несколько причин. Например ,в марте западные страны во главе с США заморозили почти половину золотовалютных резервов Центробанка России - около $300 млрд. Что самое интересное, у американских властей такие шаги уже вошли в привычку. Около $2 млрд резервов Ирана 20 лет назад были заблокированы в банке США. Части своих резервов лишились Центробанки Венесуэлы и Сирии. В прошлом году Афганистан попрощался со своими $7 млрд.

Не желая попасть под заморозку, многие страны, хранившие свои «сбережения» в американской валюте, решили от нее уходить. И стали присматриваться к альтернативе - золоту. Так, например, доля золотых резервов России растет с каждым годом. В 2018-м - $77 млрд, в 2022-м - уже $131,5. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU