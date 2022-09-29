Sky News: власти Великобритании связывают инцидент на «Северных потоках» с подрывами Фото: REUTERS

Власти Великобритании не исключают, что инцидент с утечкой газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» мог произойти в связи с подрывом при использовании подводных взрывных устройств, которые были дистанционно приведены в действие, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник в Минобороны Британии.

По мнению источника, мины могли поместить около газопроводов при помощи подводного беспилотника. Он отметил, что это могло случиться несколько месяцев или даже лет назад.

Ранее сообщалось, что вертолет ВВС США был замечен в районе места пролегания газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в ночь накануне аварии, следует из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Объемных поставок российского газа в Европу больше не будет - по крайней мере, в течение нескольких лет. По прогнозам экспертов, подорванные трубопроводы «Северного потока» восстановлению не подлежат из-за масштаба нанесенных взрывами повреждений. Если подтвердятся звучащие предположения о том, что за диверсией стоят американские и натовские спецструктуры, то это будет означать, что Запад перешел к прямым военным действиям против России, на которые нам придется адекватно ответить. Взрывы на "Северном потоке" могут привести к фатальному конфликту с Западом. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU