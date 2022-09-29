Что произошло в ночь на 29 сентября

Антонов заявил, что США подталкивают ситуацию к столкновению ядерных держав Фото: Евгения ГУСЕВА

В словах чиновников США о ядерном оружии прослеживаются угрозы в адрес России, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Любой американец согласится, что нельзя допускать повторения событий Карибского кризиса, отметил дипломат.

Глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что Луганская Народная Республика должна войти в состав Российской Федерации в течение недели. Он уточнил, что сейчас в этой процедуре необходимо соблюсти все параметры, требуемые правовой системой Российской Федерации.

Президент США Джо Байден обещал не допустить ввода в строй трубопровода "Северный поток — 2", а не уничтожить его, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. В ходе брифинга она также ответила на вопрос, почему Байден разговаривает с умершими.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина перестала существовать как американский проект, в который вкладывали деньги.

По данным Росстата, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 2020 году (пока доступны только эти данные) увеличилась на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом. Более 900 тысяч россиян каждый год умирает именно от ССЗ — это половина от общего количества смертей. По некоторым подсчетам, до 80% всех случаев инфаркта можно было бы избежать.Кардиолог Ксения Ерусланова назвала правила, соблюдение которых способно уменьшить эти 80% смертей.

Здание военного комиссариата пытались поджечь в Новосибирске. В окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, подозреваемый задержан. Огонь было оперативно ликвидирован, имущество и помещения военкомата не пострадали. Подозреваемый задержан, проводятся следственные мероприятия.

Рэпер Coolio умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на менеджера исполнителя. Предположительной причиной смерти артиста стала остановка сердца. Кулио (настоящее имя - Артис Леон Айви младший), известен по таким хитам, как Gangsta's Paradise и Fantastic Voyage. На счету исполнителя шесть студийных альбомов, премии «Грэмми», American Music Awards и MTV Video Music Awards.

При стрельбе в школе в американском Окленде (штат Калифорния) пострадали "от трех до пяти человек", все они доставлены в близлежащие медучреждения. Во время происшествия школа была блокирована, сейчас же из учебного заведения проводится эвакуация учащихся.

Квартирный вопрос вновь обострил отношения в семье потомков Василия Шукшина. Дочки писателя, старшая Мария Шукшина и младшая Ольга, между собой не ладят и не общаются. Так же, как и их дети. В семье узнали, что по-тихому, не сказав об этом младшей дочери, Лидия Николаевна переписала свою квартиру в Болгарии на старшую, Марию Шукшину. Из-за этого назревает новый конфликт, который вот-вот выльется в публичное пространство.