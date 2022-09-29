Евросоюз запретит импорт стальной продукции из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Восьмого пакета антироссийских санкционных ограничений Европейского союза в числе прочего будет ограничен импорт некоторых видов сталепрокатной продукции, металлов, а также. Об этом сообщает газета Politico.

При этом запрет не будет касаться алмазов. Как сообщает издание, предполагается, что причиной такому решению стало лоббирование со стороны Бельгии, для которой значение играет производство бриллиантов.

Тем не менее некоторые российские бытовые товары пополнили обновленный санкционных ограничений. Так в «черный список» попали косметика, мыло и туалетная бумага. Ограничения также затронули также поставку за границу электронных и авиакомпонентов, чипов.

Уточняется, что дополнительные санкционные ограничения распространяются на сферу услуг, среди которых архитектурные и инженерные услуги, а также юридические консультации и консультации в области информационных технологий, что может быть запрещено для россиян.

Напомним, среди прочего Еврокомиссия предложила запретить гражданам Евросоюза занимать руководящие должности в российских госкомпаниях.