Володин заявил, что состоящим на воинском учете запрещается выезд с места жительства

Москва. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на радиостанции `Комсомольская правда` Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выложил пост в своем телеграм-канале в связи с растущими вопросами о выезде за пределы региона и страны. Он написал, что без разрешения военкомата граждане, состоящие на воинском учете не имеют права покидать место жительства. Это касается и выездов за границу.

“Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21)”, - пишет Володин.

Представитель Госдумы призвал всех военнообязанных руководствоваться существующими нормами закона, когда встает вопрос о выезде за границу. По его словам все возможные проблемы и обращения граждан по поводу частичной мобилизации решаются, а военкоматы признают ошибки. Он уверен, что власти “выстроили работу на основании обратной связи”.

Напомним, в связи с ростом числа покидающих Россию граждан через “Верхний Ларс” - границу с Грузией в Северной Осетии, Вячеслав Володин выступил с инициативой изымать автомобили россиян, оставивших их на въезде в КПП.