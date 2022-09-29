"Северные потоки" застрахованы зарубежными компаниями

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2», на которых накануне произошли аварии, были застрахованы в зарубежных компаниях, но условия страхования неизвестны. Об этом сообщили источники РИА Новости, отметив, что «Северный поток» является международным консорциумом.

«Трубопроводы были застрахованы в зарубежных компаниях», - заявил один из собеседников издания.

Другой указал на военные риски, уточнив, что они не могли входить в покрытие, а рассматривается в качестве одной из версий. «Скорее всего, страховщик отложит выплату до окончания расследования, а оно, как пишет пресса, в нынешних условиях может растянуться на годы», - заявил он.

Тем временем, председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров Катерина Якунина заявила, что если событие подпадает под действие договора, то изначально страховая сделает выплату, а только потом, если будет обнаружена виновная сторона, будут требовать возмещения.

«Если событие не покрывается условиями договора страхования, то весь ущерб будет возмещаться за свет средств оператора или собственника трубопровода. И тогда он сам будет искать виновную сторону», - сообщил она.

Напомним, в минувший понедельник, 26 сентября, оператор Nord Stream AG заявил о повреждениях сразу на трех нитках морских газопроводах системы «Северный поток», что привело к понижению давления. Инцидент назвал беспрецедентным. Как писал сайт KP.RU, МИД РФ сообщил о готовности России участвовать в расследовании аварии.