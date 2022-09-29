ЕС намерен ввести ограничения против "Алросы", а также запретить импорт икры и водки из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз в рамках новых санкционных ограничений в отношении Москвы может ввести санкции против алмазодобывающего предприятия «Алроса», а также ряда других российских компаний. Об этом пишет интернет-издание «Еврообсервер».

Как передает издание, новые ограничительные меры могут затронут также запрет на импорт икры, водки и сигарет ряда российских компаний.

Уточняется, что Комиссия Европейского союза и внешнеполитическая служба Евросоюза выдвинули данные идеи в минувший вторник, 27 сентября, на фоне референдумов, состоявшихся в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях.

На данный момент Европейский союз не называет сроки введения новых ограничений в отношении нефтяной, сталелитейной и лесной промышленностей. Компании «Алроса» может грозить замораживание активов, а также запрет на финансовые операции.

Напомним, Еврокомиссия предложила установить потолок цен на российскую нефть, заявив, что такая мера поможет снизить доходы России и сохранить стабильность мировых энергетических рынков.