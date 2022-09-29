ЕС собирается внести в черные списки 29 человек, включая Чичерину, Газманова и Расторгуева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский Союз в рамках введения новых санкционных ограничений в отношении Москвы собирается внести в черные списки 29 человек, в том числе артистов и музыкантов. Об этом сообщает интернет-издание «Еврообсервер».

Как уточняется среди российских звезд, которые могут попасть под санкционные ограничения, названы музыкант и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, эстрадный певец и композитор Олег Газманов, а также рок-исполнительница и актриса Юлия Чичерина. По данным издания, эти артисты выступают как «звезды провоенной музыки».

Напомним, ранее Politico со ссылкой на предложения Еврокомиссии по новому пакету ограничений сообщил, что Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций собирается расширить черный список, включив в него 30 физлиц и восьми компаний. По данным издания, речь в данных списках идет о философе Александре Дугине, Николае Расторгуеве, а также главе концерна «Калашников» Алане Лушникове. При этом, ранее лидер группы «Любэ» уже был внесен черный список Латвии.