Государственный Кремлевский Дворец (ГКД). Юбилейный концерт певицы Кристины Орбакайте БЕССОННИЦА. 2016. На снимке: певец Борис Моисеев (справа) Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

После смерти знаменитого российского артиста Бориса Моисеева его друг и товарищ по цеху известный советский и российский актер Стас Садальский поделился воспоминаниями о том, как гадалка в Париже предсказала Моисееву годы смерти и творческого взлета. Парижанка назвала две цифры 86 - годы, до которых доживет артист, и 55 лет - время творческого расцвета. И, если первая цифра оказалась верна, то вторая была считана наоборот, зеркально. Артист умер в 68 лет.

“И правда: в 55 лет Моисеев записал альбом, был успешный тур, много съемок. Но после такого интенсивного творческого расцвета через два года случился инсульт. Так что расцвет был скоротечен. Моисеев надеялся, что с первой цифрой прогноза гадалка не ошиблась – она не ошиблась, а просто увидела цифры 55 и 68 зеркальными,” - вспоминает актер.

По словам Садальского, больше всего в жизни Борис Моисеев боялся не выйти на сцену. Он говорил, что ему до сих пор снится сцена, и как он выступает на ней: «Если бы после смерти я мог перевоплотиться и начать новую жизнь, то хотел бы быть мотыльком», - поделился словами своего друга.

27 сентября 2022 года умер известный артист, хореограф и певец Борис Моисеев. Он скончался дома в полном одиночестве.