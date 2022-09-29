Самый большой спортивный центр Амурской области строят в Тынде

ФОК в Тынде станет самым крупным в Приамурье. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Самый большой физкультурно-оздоровительный комплекс в Амурской области появится в столице БАМа Тынде. Новый спортивный центр начали строить в прошлом году при поддержке ПАО «Газпром». Современное трехэтажное здание площадью 28 тысяч квадратных метров будет оснащено ледовой ареной, раздевалками, трибунами для зрителей и залами для тренировок.

«В самом крупном физкультурно-оздоровительном спортивном комплексе региона будут универсальный и тренажерные залы, а также круглогодичный каток с искусственным льдом, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - Открыть его планируют до празднования 50-летия со дня начала строительства БАМа в 2024 году».

Спортивный центр в Тынде – один из пяти ФОКов, построенных в Приамурье при поддержке ПАО «Газпром». Один из них больше года назад открылся в Благовещенске, еще один, в Тамбовке, начал работу в августе. Подходит к концу строительство комплексов в Магдагачах и Благовещенске.

«Мы очень благодарны «Газпрому» за поддержку. Сейчас ведем переговоры с компанией, чтобы построить еще два комплекса в Белогорске и Екатеринославке», - сообщил Василий Орлов.

На стройплощадке ФОКа в Тынде уже выполнены работы по устройству фундамента, строители приступили к установке железобетонных плит ледового поля и административного корпуса. Жители города уже придумали название для будущего спортивного центра - «Авангард».