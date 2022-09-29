Михаил Дегтярев: «Мое прямое распоряжение - приоритизировать все расходы»

Губернатор региона дал ведомствам два дня на выполнение задачи. Фото: правительство Хабаровского края

На совещании под председательством губернатора Михаила Дегтярева обсудили исполнение бюджета Хабаровского края. В частности, рассмотрели период за январь-август 2022 года и поставили задачи, которые необходимо выполнить до конца года. Учитывая антисанкционную повестку, глава региона поручил расставить приоритеты всех расходов краевого бюджета.

По итогам первых восьми месяцев 2022 года доходы консолидированного бюджета Хабаровского края превысили отметку в 117 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр финансов региона Валентин Костюшин. При этом данная сумма выше прошлогоднего показателя за аналогичный период на 14 процентов или 14,5 миллиардов рублей. Стоит отметить, что только налоговые поступления в бюджет составили 88,8 миллиарда рублей. Это на 18 процентов больше, чем годом ранее.

Объем собственных доходов Хабаровского края вырос на 14,6 процентов, по сравнению с прошлым годом. Такой рост позволил региону войти в тройку лидеров среди субъектов Дальневосточного федерального округа.

Однако, несмотря на то, что в целом промежуточные результаты положительные, Михаил Дегтярев подчеркнул, что необходимо эффективное использование каждого рубля. Такой подход, безусловно, важен в нынешних ограничительных условиях.

- Поэтому мое прямое поручение – главным распорядителям бюджетных средств приоритизировать все расходы! Совместно с министерством финансов Хабаровского края предоставить предложения по направлению средств, возможных к высвобождению, в резервный фонд краевого правительства. Срок жесткий для всех – два дня. Необходимо просмотреть остатки, обратить отдельное внимание на прошедшие конкурсы и уточнить, в какой они стадии исполнения. Эту работу прошу завершить за 48 часов! – заявил Михаил Дегтярев.

Учитывая измененные акценты, на ближайшие месяцы 2022 года основными задачами для всех министерств, муниципалитетов, управлений и ведомств – это выполнение уточненных показателей по мобилизации доходов, обязательств по оплате труда и социальных выплатам гражданам, финансовое обеспечение реализации национальных, региональных проектов и флагманских направлений на всех уровнях власти.