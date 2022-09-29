Пункт мобилизации развернут в Астраханской области на границе с Казахстаном Фото: REUTERS

Временный пункт частичной мобилизации в скором времени развернут в Астраханской области на границе с Казахстаном, где на данный момент образовалась многокилометровая очередь из граждан, желающих выехать из страны. Об этом сообщила администрация губернатора региона.

На территории Красноярского района Астраханской области находится контрольно-пропускной пункт «Караузек», который является основным пунктом пропуска для транспорта в Казахстан. Сообщается, что сейчас там образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из России.

«В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток», - сказано в заявлении.

Напомним, накануне глава Павлодарской области Казахстана Абылкаир Скаков поручил руководителям городов и районов республики создать штабы для регулирования потока мигрантов.

В ходе проведенного совещания руководитель департамента пограничной службы комитета национальной безопасности республики Гани Бекмурзаев озвучил последние данные по миграции. По его словам, за шесть дней, с 21 по 26 сентября 2022 года, через границу Павлодарской области с Россией прошли 35 тысяч человек, в том числе 13 тысяч российских граждан, 5 тысяч из которых не стали задерживаться в Казахстане, уехав в другие страны.