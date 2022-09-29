В России на 29 сентября 2022 года выявлено 38 739 случаев заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки в России было зарегистрировано 38 739 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в четверг, 29 сентября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 109 летальных исходов, а выписано в связи с выздоровлением 57 937 человек, что на 5,8% меньше по сравнению с минувшей средой, 28 сентября. Количество госпитализаций также уменьшилось. За прошедшие 24 часа было госпитализировано 3 154 человека, а это 4,4% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на в четверг, 29 сентября 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 20 948 470. Жертвами COVID-19 стало 387 163 человека, а из больниц выписано 19 979 763 пациента.

Кроме того, сообщается, что 94 697 949 жителей страны уже прошли вакцинацию первым компонентом, а 89 423 801 прошли полную вакцинацию от коронавируса.