Российским студентам-очникам нужно будет предъявлять справки при выезде за границу

В России студенты-очники должны будут предоставлять справку из вуза при выезде за рубеж Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России студент государственного вуза очной формы обучения, не пребывающий в запасе, при выезде за границу должен будет предоставить справку из университета. Если же обучающийся находится в запасе, то дополнительно ему будет необходимо получить разрешение на выезд из страны из военкомата.

"Студенты очной формы обучения вузов, имеющих государственную аккредитацию, не пребывающие в запасе, не подлежат призыву при частичной мобилизации. Поэтому лучше взять справку в своем деканате, что вы студент-очник, что учитесь на очном отделении", - сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на информацию с горячей линии 122 (создана правительством РФ для ответов на вопросы граждан о частичной мобилизации в стране).

Ранее спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что военнообязанные россияне не имеют права свободно выезжать за границу. По словам председателя нижней палаты российского парламента, в настоящее время федеральный закон о мобилизации категорически запрещает выезд с места жительства без разрешения военного комиссариата.

Член Совфеда РФ Андрей Клишас при этом уточнил, что в случае, если гражданин РФ не получил повестку в военкомат, то ездить за рубеж он может. Сенатор уточнил, что пока закон о порядке выезда из РФ не предусматривает запрета для всех военнообязанных.