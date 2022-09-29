За снос 33 деревьев коммерсанты предложили мэрии Омска 59 тысяч рублей

В Омске хотят удались десятки деревьев. Фото: Ольга Супонева

Коммерсанты в Омске хотят уничтожить три десятка деревьев. Накануне стало известно, что коммерческая компания ООО «Специализированный застройщик «Авант» предложила городской мэрии 59 тысяч рублей в качестве компенсации на озеленение. Предприниматели заявили о намерении построить парковку на том месте, где сегодня растут 30 яблонь и три ивы. Об этом сообщает «Город55».

Решение по этому вопросу будет приниматься на заседании зеленой комиссии. Всего в перечне у участников собрания 22 вопроса. Среди них снос 95 деревьев под многоквартирный дом, а также вырубка ивы под плетение корзин.

Напомним, что городская зеленая комиссия была создана в омской администрации в 2010 году. Здесь рассматривают вопросы по сносу деревьев и зеленых насаждений, компенсационное озеленение. Для согласования юридическим и физическим лицам можно обращаться по адресу: 644043, г. Омск, ул. Гагарина, 32/1, телефон у (381-2) 78-78-94, факс 78-79-21.