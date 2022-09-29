Пугачева спасла Бориса Моисеева от смерти

Моисеев с самыми близкими друзьями — Сергеем Горохом и Аллой Пугачевой Фото: из соцсетей

Певица Кристина Орбакайте рассказала, как ее мама Алла Пугачева спасла жизнь Бориса Моисеева.

Артистка заявила, что в детстве ездила отдыхать с другом матери Моисеевым, когда Пугачева была на гастролях. В августе 1986 года певец отдыхал с Орбакайте в Дагомысе, решив отправиться с ней в круиз на «Адмирале Нахимове», однако прежде он позвонил ее маме, спросить разрешения, однако то категорически запретила даже подниматься на борт.

Тогда пароход «Адмирал Нахимов» затонул, и погибли сотни людей. Таким образом Алла Борисовна спасла жизнь своему другу и дочери. Как говорят многие, у певицы есть дар предвидения.

Сообщается, что после второго инсульта Моисеев решил общаться с узким кругом друзей, среди которых были Пугачева и Орбакайте, а также Лолита и Надежда Бабкина.