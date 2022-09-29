Депутат Европарламент Мариани высмеял обвинения в адрес России из-за ЧП на "Северных потоках"

Евродепутат Мариани высмеял обвинения в адрес России из-за инцидента на "Северных потоках" Фото: REUTERS

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани посмеялся над растиражированными мировыми СМИ и политиками обвинениями в адрес России в связи с инцидентами на "Северных потоках".

Мариани в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter иронично назвал Россию "странным государством", которое "само разрушает собственный газопровод, вместо того, чтобы просто перекрыть кран, как это уже было несколько раз".

Также европейский парламентарий напомнил о том, как страны Запада пытались убедить мировую общественность в том, что Россия обстреливала уже контролируемую союзными силами Запорожскую атомную электростанцию. По словам Мариани, в действительности подобные громкие обвинения ничего общего с реальностью не имеют и иметь в принципе не могут.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России официально заявила, что расследует уголовное дело о международном терроризме по факту повреждений газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Согласно данным Генпрокуратуры РФ, трубопроводы пострадали от умышленных действий, которые нанесли России существенный экономический ущерб. В Швеции и Дании ранее заявили о взрывах в районе утечек из газопроводов.

Известно также, что крайне серьезные разрушения произошли сразу на трех нитках газопроводов системы «Северный поток» в Балтийском море в один день и являются беспрецедентными.