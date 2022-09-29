Замглавы ВГА Херсонской области заявил, что в ближайшее время депутаты от ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей станут членами Госдумы России

Екатеринбург. Беженцы с Украины участвуют в референдуме о вхождении ДНР,ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что депутаты от Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей станут полноценными членами Госдумы РФ в ближайшее время. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Он также отметил, что вопрос интеграции Херсонской области решится в ближайшее время.

“Уже скоро в Государственной Думе Российской Федерации появятся депутаты от освобожденных территорий”, - сообщает Стремоусов.

Он также заявил, что после проведения референдума на “исконно русских землях”, перед народом стоит задача “возрождать былое благополучие и стабильность”.

"Но, как Вы наверное помните, это уже будет совсем другая страна и совсем другая история…" - заключил замглавы.

Напомним, по итогам референдумов на всех четырех территориях население поддерживает инициативу о вхождении субъектов в состав РФ. Средний показатель “одобрительных” голосов превышает 80%.