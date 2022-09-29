Владимир Путин готовит ряд крайне важных заявлений для депутатов Госдумы РФ и всех россиян Фото: REUTERS

Все депутаты Госдумы РФ получили официальное приглашение в Кремль на мероприятие 30 сентября 2022 года с участием президента РФ Владимира Путина. Информацию об этом распространил депутат ГД от КПРФ Денис Парфенов.

"Депутатам Государственной Думы разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15:00 начнётся мероприятие с участием президента России В.В. Путина", - написал представитель Компартии в своем официальном телеграм--канале. Другие депутаты Госдумы пока публично не сообщали о том, что им пришло приглашение для участия в мероприятии с участием российского президента. О каком именно мероприятии может идти речь, пока не уточняется.

В Кремле официально получением депутатами Госдумы приглашений на мероприятие с участием Путина пока никак не комментируют.

При этом ранее информагентство РИА Новости со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией,. сообщало о том, что 30 сентября нынешнего года Путин якобы может выступить перед депутатами ГД и сенаторами с посланием Федеральному собранию.

Ожидается, что в послании российский лидер может официально объявить о присоединении к РФ сразу четырех новых регионов (в которых несколько дней назад прошли соответствующие референдумы) - Донецкой народной республики, Херсонской области, Луганской народной республики и Запорожской области.