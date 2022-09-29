Спикер Госдумы Вячеслав Володин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы Вячеслав Володин разъяснил опубликованную накануне публикацию Министерства обороны России, где сказано о стать 31 Федерального Закона РФ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Как было сказано в публикации военного ведомства, гражданам, которые состоят на воинском учете, «с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21)».

Володин обратил внимание на то, что речь идет не о частичной мобилизации, при которой не предусмотрен запрет на выезд с места жительства. Как он отметил, передвижение граждан, состоящих на воинском учете, при частичной мобилизации разрешения военкоматов не требует.

«В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учёте, не требует разрешения военных комиссариатов», - заявит он.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации неделю назад, 21 сентября. Министерство обороны РФ уточнило категории граждан, которое не будут привлекаться к частичной мобилизации. В списке сказано о сотрудниках IT-сферы, а также телекоммуникаций и медиа.