Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 сентября 2022 9:30

В НАТО назвали утечки газа на "Северных потоках" результатом диверсии

Кто может стоять за данными диверсиями, в Североатлантическом альянсе пока не уточняют
Александр КИСЛОВ
ЧП на "Северных потоках" в Североатлантическом альянсе публично назвали "диверсиями"

ЧП на "Северных потоках" в Североатлантическом альянсе публично назвали "диверсиями"

Фото: REUTERS

НАТО считает утечки газа на "Северных потоках" результатом диверсии. Об этом говорится в официальном заявлении Североатлантического альянса, выпущенном в связи с данными резонансными инцидентами.

При этом в НАТО пока не уточняют, кто, по мнению альянса, может быть причастен к диверсиям на газопроводах.

Также в НАТО подчеркивают, что организация полностью поддерживает проведение тщательного и непредвзятого расследования для детального установления причин повреждений "Северного потока".

Следователи ФСБ России уже возбудили уголовное дело по факту повреждения газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Расследование ведется по статье 361 Уголовного кодекса РФ («Акт международного терроризма»).

Ранее стало известно о том, что трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2», на которых произошли аварии, были застрахованы зарубежными компаниями. При этом аналитики говорят, что военные риски не могли входить в покрытие, а они рассматриваются в качестве одной из версий.