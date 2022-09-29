В НАТО назвали утечки газа на "Северных потоках" результатом диверсии

ЧП на "Северных потоках" в Североатлантическом альянсе публично назвали "диверсиями" Фото: REUTERS

НАТО считает утечки газа на "Северных потоках" результатом диверсии. Об этом говорится в официальном заявлении Североатлантического альянса, выпущенном в связи с данными резонансными инцидентами.

При этом в НАТО пока не уточняют, кто, по мнению альянса, может быть причастен к диверсиям на газопроводах.

Также в НАТО подчеркивают, что организация полностью поддерживает проведение тщательного и непредвзятого расследования для детального установления причин повреждений "Северного потока".

Следователи ФСБ России уже возбудили уголовное дело по факту повреждения газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Расследование ведется по статье 361 Уголовного кодекса РФ («Акт международного терроризма»).

Ранее стало известно о том, что трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2», на которых произошли аварии, были застрахованы зарубежными компаниями. При этом аналитики говорят, что военные риски не могли входить в покрытие, а они рассматриваются в качестве одной из версий.