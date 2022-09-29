В Евросоюзе заявили, что аварии на "Северных потоках" меняют характер конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» кардинально меняет характер конфликта на Украине. Такое заявление сделал мнение агентство Reuters со ссылкой на чиновника Европейского союза.

По его словам, атаки на газопроводы фундаментально изменят природу конфликта так же, как и частичная мобилизация в РФ.

Напомним, оператор Nord Stream AG заявил о повреждениях сразу на трех нитках морских трубопровода системы «Северный поток», что привело к понижению давления. Это назвали беспрецедентным. Самолетам и судам запретили приближаться к месту инцидентов ближе, чем на пять морских миль. Позже береговая охрана Шведа обнаружила еще одну утечку газа из газопроводов.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал о том, что имеющиеся данные говорят о умышленных действиях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала произошедшие диверсией, призвав провести расследование.