На месте магазинов Lego в России откроют «Мир кубиков» Фото: REUTERS

Inventive Retail Group запускает мультибрендовый ретейл-проект «Мир кубиков», который откроется на месте сертифицированных магазинов Lego в России. В новым магазине собираются продавать конструкторы, а также другие игрушки, среди которых продукция производства Lego, закупленная по параллельному импорту. Об этом сказано в заявлении компании.

«Inventive Retail Group … объявляет о запуске нового мультибрендового ретейл-проекта "Мир кубиков". Новая сеть появится на месте сертифицированных магазинов Lego», - сказано в заявлении.

Уточняется, что новый проект будет состоять из 65 магазинов в более чем 20 российских городах, среди которых онлайн магазин www.mir-kubikov.ru, где заказы будут доставляться по всей стране. Отмечается, что ассортимент будет мультибрендовым, а Lego останется в списке брендов и закупаться будет при помощи параллельного импорта.

Магазины начнут пополняться новыми брендами в ноябре текущего года. Кроме того, компания не исключает появление в ассортименте собственной торговой марки.