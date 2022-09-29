Отслужившие в Росгвардии россияне могут быть мобилизованы

Отслуживших в Росгвардии и не имеющих оснований для отсрочки граждан РФ могут мобилизовать Фото: Предоставлено Росгвардией

Россияне, уволенные в запас после срочной службы в Росгвардии и не имеющие оснований для отсрочки, могут быть мобилизованы. Информацию об этом распространил запущенный правительством РФ портал "Объясняем.рф".

"Да, после увольнения со службы в Росгвардии гражданин может быть мобилизован, если нет оснований для отсрочки", - рассказали на портале в ответе на соответствующий вопрос.

Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября нынешнего года. О подписании соответствующее указа в своем специальном видеообращении к нации сообщил президент России Владимир Путин. Поводом для такого решения стало фактическое включение в конфликт на стороне Украины сил блока НАТО.

Предполагается, что в рамках проходящих сейчас в РФ масштабных мобилизационных мероприятий в Вооруженные силы страны будет в общей сложности призвано порядка 300 тысяч резервистов. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, набор резервистов будет проходить не одномоментно, а в плановом режиме.